Il Natale è oramai alle porte. La corsa ai regali sta per terminare e, come da tradizione, già fervono i preparativi per il cenone del 24 dicembre oppure il pranzo del 25. Tra ricette tramandate dai nonni e qualche piatto esotico per ravvivare il menù e allietare gli ospiti a tavola, capita spesso di rendersi conto, proprio all’ultimo minuto, di aver dimenticato un ingrediente fondamentale. Per fortuna, tutti i supermercati saranno aperti anche il giorno di Natale e a Santo Stefano, con orari differenti anche a seconda della città in cui si trovano. Ecco una guida dettagliata per evitare di uscire a vuoto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Supermercati aperti a Natale 2025: orari e aperture del 24, 25 e 26 dicembre

