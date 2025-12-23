Superenalotto numeri e combinazione vincente 23 dicembre 2025

Ecco i numeri estratti del SuperEnalotto di oggi, 23 dicembre 2025. La combinazione vincente non ha registrato né un 6 né un 5+1, mentre quattro vincitori hanno centrato il premio del 5, aggiudicandosi circa 39 mila euro ciascuno. Di seguito i numeri estratti e i dettagli sulle vincite di questa estrazione.

