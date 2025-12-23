Nell'estrazione del SuperEnalotto di lunedì 22 dicembre 2025, non sono stati centrati i 6 punti, ma un giocatore di Napoli ha realizzato un 5 Stella vincendo oltre 1,4 milioni di euro. Il montepremi, che supera i 96 milioni di euro, continua a crescere, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati in tutta Italia. La situazione rimane aperta, con molte possibilità di vincita nelle prossime estrazioni.

Nessun “6” nella prima estrazione settimanale del SuperEnalotto e il montepremi continua a salire. Dopo il concorso di lunedì 22 dicembre 2025, il jackpot raggiunge quota 96 milioni di euro, confermandosi tra i più alti degli ultimi mesi e alimentando le speranze dei giocatori in tutta Italia. A rubare la scena però è Napoli. Nel . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - SuperEnalotto, niente “6” ma Napoli festeggia un 5 Stella da oltre 1,4 milioni

Leggi anche: ?Superenalotto: centrato a Napoli un "5 Stella" da quasi 1,5 milioni di euro

Leggi anche: SuperEnalotto, centrato a Napoli un 5 da oltre 62mila euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lotto, colpo da 129.500 euro a Trecate (NO); Estrazione del Lotto 16 dicembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto.

Superenalotto: centrato a Napoli un "5 Stella" da quasi 1,5 milioni di euro - Nessun “6” nella prima estrazione settimanale del SuperEnalotto e il montepremi continua a crescere. msn.com