superenalotto colpo da 50mila euro in via marecchiese

Un’estrazione del SuperEnalotto ha premiato un vincitore in via Marecchiese, presso la tabaccheria dell’Oro. Durante la Superestrazione speciale di sabato scorso, è stato centrato uno dei 300 premi da 50.000 euro messi in palio. La vincita rappresenta un'importante occasione per i giocatori e testimonia l’interesse verso questa lotteria.

La fortuna ha fatto tappa in via Marecchiese, alla tabaccheria dell’Oro, dove è stato centrato uno dei 300 premi da 50mila euro messi in palio dal SuperEnalotto con la Superestrazione speciale di sabato scorso. Un colpo arrivato grazie a un sistema da 105 euro, che permetterà a 14 giocatori di dividersi la vincita, rendendo le feste decisamente più serene. "È stato estratto proprio il nostro sistema – spiegano Barbara e Roberta Buda, sorelle e titolari dell’attività – quello che giochiamo da oltre vent’anni. Per il concorso speciale c’erano 300 premi da 50mila euro in tutta Italia e uno di questi è arrivato qui". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

