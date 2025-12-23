Superenalotto a Napoli centrato un 5 da oltre 58mila euro
Nell’estrazione del Superenalotto di lunedì 22 dicembre, a Napoli è stato centrato un “5” da oltre 58.000 euro. La vincita, riportata da Agipronews, rappresenta un risultato significativo per la Campania. Seguono aggiornamenti sulle eventuali altre vincite e sui prossimi concorsi.
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il Superenalotto. Nell’estrazione di lunedì 22 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 58.814,61 euro a Napoli presso la Tabaccheria in via Ventaglieri, 11. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 23 dicembre, sale a 96 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: SuperEnalotto, centrato a Napoli un 5 da oltre 62mila euro
Leggi anche: SuperEnalotto: a Napoli centrato un “5” da oltre 19mila euro
?Superenalotto: centrato a Napoli un 5 Stella da quasi 1,5 milioni di euro; SuperEnalotto, festa grande nel napoletano: centrato un 5 da quasi 60mila euro; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 18 dicembre 2025; Superenalotto oggi, martedì 16 dicembre 2025: estrazioni e numeri di Lotto e 10eLotto.
Centrato un “5 Stella” da quasi 1,5 milioni di euro al Superenalotto: la vincita a Napoli - Jackpot del Superenalotto sale a 96 milioni dopo l'estrazione senza '6'. ilfattoquotidiano.it
SuperEnalotto, realizzata a Napoli vincita da oltre 1,5 milioni di euro - 204 di lunedì 22 dicembre, con il Jackpot che arriva a 96 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 23 ... pressgiochi.it
Superenalotto: centrato a Napoli un "5 Stella" da quasi 1,5 milioni di euro - Nessun “6” nella prima estrazione settimanale del SuperEnalotto e il montepremi continua a crescere. msn.com
Superenalotto: centrato a Napoli un "5 Stella" da quasi 1,5 milioni di euro - facebook.com facebook
SUPERENALOTTO - A Giugliano centrato un “5” da oltre 57mila euro ift.tt/MibJr6z x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.