Tempo di lettura: < 1 minuto Campania a segno con il Superenalotto. Nell’estrazione di lunedì 22 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 58.814,61 euro a Napoli presso la Tabaccheria in via Ventaglieri, 11. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 23 dicembre, sale a 96 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Superenalotto, a Napoli centrato un “5” da oltre 58mila euro

