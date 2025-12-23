Supercoppa pagelle – Letterina di Natale a Babbo Aurelio | Se Conte va via non portare Italiano a Napoli
In occasione della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, analizziamo le prestazioni dei protagonisti, con particolare attenzione a Milinkovic-Savic e alla filosofia di gioco di Spalletti. Questo articolo presenta le pagelle del match, offrendo un’analisi obiettiva delle singole performance e riflettendo sull’importanza di mantenere l’identità e i valori del calcio italiano, anche in momenti di cambiamento.
Le pagelle di Napoli-Bologna 2-0, finale di Supercoppa italiana. MILINKOVIC-SAVIC. Antifona d’ingresso per ogni giocatore azzurro: sia lode sempre al gioco all’Italiano. Il Napule s’abboffa di bolognese nella fredda notte araba e Zio Vanja fa una sola parata, su una cabeza centralissima del connazionale di Scott il Rosso. Evita accuratamente ciuccerie nella costruzione dal basso e al 65’ ostenta persino un dribbling ai danni del “torito” rossoblù diventato un innocuo torello – 6,5 DI LORENZO. Sia lode sempre al gioco all’Italiano. Questa nuova dimensione nella difesa a tre è un ornamento fatto su misura per il Capitano dei Due Scudetti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
