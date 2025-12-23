Supercoppa pagelle – Letterina di Natale a Babbo Aurelio | Se Conte va via non portare Italiano a Napoli

In occasione della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, analizziamo le prestazioni dei protagonisti, con particolare attenzione a Milinkovic-Savic e alla filosofia di gioco di Spalletti. Questo articolo presenta le pagelle del match, offrendo un’analisi obiettiva delle singole performance e riflettendo sull’importanza di mantenere l’identità e i valori del calcio italiano, anche in momenti di cambiamento.

