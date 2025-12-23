Supercoppa Napoli Neres show | doppietta e voti altissimi

La finale di Supercoppa Napoli ha visto protagonista David Neres, che ha siglato una doppietta determinante per il risultato. La sua prestazione ha ricevuto valutazioni molto positive, confermando il ruolo di figura chiave nella partita. Questo evento sottolinea l'importanza di Neres nel contesto della competizione e offre spunti interessanti per analisi e commenti sul campionato.

La finale di Supercoppa ha un volto preciso ed è quello di David Neres. Contro il Bologna, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

