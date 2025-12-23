Supercoppa – Napoli-Bologna | la gioia dei calciatori azzurri

La Supercoppa tra Napoli e Bologna ha visto i calciatori azzurri protagonisti, con dichiarazioni che riflettono il loro entusiasmo e determinazione. Politano ha sottolineato l’importanza di Conte come guida, mentre Di Lorenzo ha evidenziato la volontà di conquistare il trofeo con spirito combattivo. Questi commenti offrono uno sguardo sulla motivazione e l’unità della squadra in vista di un evento importante.

Politano: Conte conta tantissimo, è il nostro condottiero e lo seguiamo fino alla morte. Napoli – Di Lorenzo a Mediaset: “Volevamo il trofeo più degli altri! Con questo spirito diamo fastidio a tutti”. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il trionfo in Supercoppa contro il Bologna: “Finalmente, abbiamo perso due finali e quindi la terza è andata bene. Sono contento per me e per la squadra, abbiamo dimostrato di volerla più degli altri questa Supercoppa. Abbiamo dimostrato che se abbiamo questo atteggiamento possiamo dar fastidio a chiunque. 🔗 Leggi su Parlami.eu

