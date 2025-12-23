Supercoppa le lacrime di Federico Ravaglia dopo Napoli-Bologna

Dopo la finale di Supercoppa a Riad, Federico Ravaglia ha mostrato tutta la sua delusione. La partita Napoli-Bologna ha lasciato un’immagine che rimarrà nel cuore dei tifosi: le lacrime del portiere, simbolo dell’impegno e della passione di un’intera squadra. Un momento che evidenzia la crescita e la determinazione di un gruppo capace di emozionare e coinvolgere tutta la città.

C'è un'immagine nella sconfitta di Riad del Bologna di Vincenzo Italiano, forse la più significativa per un gruppo e una squadra che ha fatto innamorare e sognare una città intera. Le lacrime di Federico Ravaglia, rimasto solo sulla panchina del King Saud University Stadium di Riad. Il numero 13 dei rossoblù è stato tra i protagonisti assoluti di questo percorso in Supercoppa: in semifinale contro l'Inter, parando due rigori e rendendosi protagonista di una prestazione di spessore che ha trascinato la squadra all'epilogo dagli undici metri e anche in finale contro il Napoli, con alcuni interventi che hanno impedito che il risultato finale fosse più largo.

