Supercoppa Italiana troppo Napoli per il Bologna | il primo trofeo stagionale è azzurro
Il Napoli si aggiudica la Supercoppa Italiana battendo 2-0 il Bologna di Italiano. Con questa vittoria, la squadra di Conte conquista il primo trofeo stagionale, confermando il proprio ruolo di leader nel calcio italiano. La partita ha mostrato una superiore organizzazione e determinazione da parte degli azzurri, che si confermano come una delle formazioni più consistenti del momento.
Il Napoli è Supercampione d'Italia. Ieri sera la squadra di Conte si è aggiudicata il primo trofeo stagionale battendo 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, confermandosi la vera squadra da battere in questo momento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
DI LORENZO NAPOLI DI CONTE VINCE SUPERCOPPA ITALIANA! #napolibologna #napoli
Il Napoli vince la Supercoppa Italiana trascinato da un super Neres, autore di una splendida doppietta Dopo la sconfitta in campionato, la vendetta di Conte è arrivata. #SupercoppaItaliana #Fantacalcio - facebook.com facebook
Complimenti al @sscnapoli per la vittoria della Supercoppa italiana! #SSCNapoli #TicketOne x.com
