Supercoppa italiana Neres porta il Napoli al doblete | dove ha sbagliato il Bologna?

Neres ha segnato una doppietta che ha portato il Napoli alla vittoria nella Supercoppa italiana, conquistando un doblete che non si vedeva da 35 anni. L'articolo analizza le occasioni e gli errori del Bologna, evidenziando come la squadra abbia potuto fare di più per contrastare l’attacco azzurro. Un incontro che ha segnato un momento importante per il club partenopeo, consolidando il loro successo recente.

Una doppietta di Neres assicura la vittoria al Napoli. Per gli azzurri un doblete che mancava da 35 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Supercoppa italiana, Neres porta il Napoli al doblete: dove ha sbagliato il Bologna? Leggi anche: Neres show a Riyadh: il Napoli domina il Bologna e conquista la Supercoppa Italiana Leggi anche: Supercoppa Italiana, vince il Napoli: la doppietta di Neres stende il Bologna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Supercoppa italiana: Neres pennella di sinistro e supera Ravaglia per il vantaggio del Napoli Video; Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale; Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 1-0 dopo 45’: gol di Neres su assist di Politano ?? Al-Awwal Park Riyadh Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-n; Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso. Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com

Napoli campione della Supercoppa Italiana, 2 a 0 al Bologna: doppietta di Neres in finale, Conte surclassa Italiano - Napoli campione della Supercoppa Italiana, 2 a 0 al Bologna: doppietta di Neres in finale, Conte surclassa Italiano ... msn.com

Decidono due perle di Neres, la Supercoppa é del Napoli - 0 Al 39' Neres porta in vantaggio i campioni d'Italia con un sinistro a giro dal fuori area. ansa.it

Un Neres devastante regala al Napoli la terza Supercoppa Italiana della sua storia Gli Azzurri tornano a vincerla dopo 11 anni Per Conte la prima conquistata non con i colori della Juventus - facebook.com facebook

VIDEO - Supercoppa Italiana al Napoli, la gioia post gara di Lukaku e Lang x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.