Supercoppa Italiana l’analisi dell’avvocato Petriccione | Le competizioni non vanno lette come singoli eventi ma come anelli di un rapporto continuativo con la Saudi Pro League

Francesca Petriccione, avvocato e docente alla Statale di Milano, analizza la Supercoppa Italiana in relazione alla Saudi Pro League. Secondo lei, le competizioni sportive vanno interpretate come parte di un rapporto continuativo, non come singoli eventi isolati. La sua esperienza approfondita nel calcio saudita permette di comprendere le strategie di mercato e gli interessi che collegano Europa e Arabia, offrendo una visione più ampia di questo contesto sportivo.

