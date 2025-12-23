Supercoppa Italiana l’analisi dell’avvocato Petriccione | Le competizioni non vanno lette come singoli eventi ma come anelli di un rapporto continuativo con la Saudi Pro League
Francesca Petriccione, avvocato e docente alla Statale di Milano, analizza la Supercoppa Italiana in relazione alla Saudi Pro League. Secondo lei, le competizioni sportive vanno interpretate come parte di un rapporto continuativo, non come singoli eventi isolati. La sua esperienza approfondita nel calcio saudita permette di comprendere le strategie di mercato e gli interessi che collegano Europa e Arabia, offrendo una visione più ampia di questo contesto sportivo.
Supercoppa Italiana, l'analisi di Petriccione: «Le competizioni non vanno lette come singoli eventi, ma come anelli di.» Francesca Petriccione, avvocato italiano, docente alla Statale di Milano e profonda conoscitrice del calcio saudita, è al centro delle dinamiche che legano business, strategie e mercato tra Europa e Arabia. Un "catalizzatore" di opportunità nel Golfo che ha .
