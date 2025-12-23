La Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna ha registrato un calo di ascolti significativo, evidenziato anche dalla copertura parziale delle tribune dello stadio di Riyad. La finale, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di rilievo, si è distinta per numeri televisivi deludenti, segnando un passo indietro rispetto alle precedenti edizioni. Un dato che solleva riflessioni sul coinvolgimento dei tifosi e sull’interesse generale verso questa manifestazione.

I teloni per coprire parte delle tribune deserte dello stadio di Riyad e ascolti che fanno segnare un flop storico. La finale tra Napoli e Bologna, quella giusta per i cultori dello spirito originario della Supercoppa Italiana – sfida tra vincitori dello scudetto e della Coppa Italia – è stato un flop in televisione. Il dato d’ascolto registrato da Auditel per la diretta su Italia Uno è stato di 4.042.000 telespettatori con uno share del 19,7%. L’ascolto peggiore dal 2010 a oggi, per distacco. Fino a ieri, infatti, la performance peggiore era stata del match tra Juventus e Lazio dell’agosto 2015 con 4,6 milioni di telespettatori e uno share del 33%. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Supercoppa Italiana, flop in tv. Napoli-Bologna la finale perde la gara degli ascolti

