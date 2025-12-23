La Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna ha attirato un pubblico ridotto sia in campo che in TV, segnando un record negativo negli ascolti. Nonostante le attese, la finale si è svolta con tribune semideserte nello stadio di Riyad, riflettendo un calo di interesse generale. Un risultato che evidenzia come anche eventi di rilievo possano incontrare difficoltà nel coinvolgere il pubblico, sia in presenza che davanti agli schermi.

I teloni per coprire parte delle tribune deserte dello stadio di Riyad e ascolti che fanno segnare un flop storico. La finale tra Napoli e Bologna, quella giusta per i cultori dello spirito originario della Supercoppa Italiana – sfida tra vincitori dello scudetto e della Coppa Italia – è stato un flop in televisione. Il dato d’ascolto registrato da Auditel per la diretta su Italia Uno è stato di 4.042.000 telespettatori con uno share del 19,7%. L’ascolto peggiore dal 2010 a oggi, per distacco. Fino a ieri, infatti, la performance peggiore era stata del match tra Juventus e Lazio dell’agosto 2015 con 4,6 milioni di telespettatori e uno share del 33%. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Supercoppa Italiana, flop in tv. la finale Napoli-Bologna perde la gara degli ascolti

