Supercoppa flop totale in tv e allo stadio | senza la Juventus l’evento è di scarso richiamo mediatico

La Supercoppa senza la presenza della Juventus ha registrato un calo di interesse sia in campo che in tv, evidenziando l’importanza del club nella promozione dell’evento. La mancanza della squadra bianconera ha influito sulla visibilità e sull’appeal mediatico, rendendo la manifestazione meno attrattiva rispetto alle edizioni passate. Un dato che mette in discussione la capacità di attrarre pubblico e attenzione senza la partecipazione di uno dei principali protagonisti del calcio italiano.

. La finale tra Napoli e Bologna da record negativo. L’edizione 2025 della Supercoppa Italiana si chiude con un bilancio amaro sul fronte dell’interesse mediatico e del coinvolgimento del pubblico. Nonostante il successo sportivo del Napoli di Antonio Conte, capace di superare il Bologna grazie a una doppietta di David Neres, i dati relativi all’audience e alle presenze allo stadio delineano un netto ridimensionamento della competizione. La finale disputata all’ Al-Awwal Park Stadium di Riyadh ha fatto registrare i numeri più bassi dal 2009 a oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Supercoppa, flop totale in tv e allo stadio: senza la Juventus l’evento è di scarso richiamo mediatico Leggi anche: Delirio allo stadio! Invasione e caos totale: cosa è successo Leggi anche: Iva Zanicchi a Belve: "Ok il prezzo è giusto senza di me? Un flop totale" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ascolti tv del 18 dicembre, Alessandro Gassmann vince, flop GF. Scotti e De Martino pari. Supercoppa Italiana, flop in tv. Napoli-Bologna la finale perde la gara degli ascolti - La finale della Supercoppa Italiana 2025 ha fatto registrare l'ascolto più basso dal 2010 a oggi. panorama.it

La Supercoppa è un super...flop: cala il dato sul pubblico sia allo stadio che in tv - La Supercoppa italiana in terra saudita, riportata a Napoli dagli uomini di Antonio Conte, non ha scaldato il pubblico. msn.com

#Supercoppa flop in tv e sugli spalti: ascolti al -40% e finale con meno spettatori nell’era Final Four #MilanPress x.com

Supercoppa Italiana, flop in tv e allo stadio: tutti i dati - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.