Supercoppa flop totale in tv e allo stadio | senza la Juventus l’evento è di scarso richiamo mediatico

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Supercoppa senza la presenza della Juventus ha registrato un calo di interesse sia in campo che in tv, evidenziando l’importanza del club nella promozione dell’evento. La mancanza della squadra bianconera ha influito sulla visibilità e sull’appeal mediatico, rendendo la manifestazione meno attrattiva rispetto alle edizioni passate. Un dato che mette in discussione la capacità di attrarre pubblico e attenzione senza la partecipazione di uno dei principali protagonisti del calcio italiano.

. La finale tra Napoli e Bologna da record negativo. L’edizione 2025 della  Supercoppa Italiana  si chiude con un bilancio amaro sul fronte dell’interesse mediatico e del coinvolgimento del pubblico. Nonostante il successo sportivo del  Napoli  di  Antonio Conte, capace di superare il  Bologna  grazie a una doppietta di  David Neres, i dati relativi all’audience e alle presenze allo stadio delineano un netto ridimensionamento della competizione. La finale disputata all’ Al-Awwal Park Stadium  di Riyadh ha fatto registrare i numeri più bassi dal 2009 a oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

