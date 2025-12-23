Supercoppa e Napoli | un binomio vincente
Napoli, vittoria che pesa: continuità, identità e quella Supercoppa che può cambiare una storia. Il Napoli manda un messaggio forte e chiaro: è una grande squadra, ma soprattutto è una grande società. La vittoria netta contro il Bologna, avversario che non troppo tempo fa aveva contribuito ad aprire una fase di incertezza e discussione, assume un significato che va ben oltre i tre punti. È una risposta di carattere, di qualità, di maturità. Un Napoli non sempre brillantissimo fisicamente, fino ad adesso, talvolta in debito di ossigeno, ma oggi capace di trovare varianti tattiche, lucidità nelle scelte e quella concretezza indispensabile per chi vuole stare stabilmente ai vertici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Napoli-Bologna 2-0, risultato e highlights della finale di Supercoppa Italiana: il Napoli ha vinto il trofeo - Il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana 2025. fanpage.it
Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it
Napoli-Bologna: 2-0, la Supercoppa è azzurra! Doppietta di un super Neres - Bologna, finale di Supercoppa Italiana 2025: diretta live su AreaNapoli. areanapoli.it
"081 ": nella Supercoppa conquistata dal Napoli a Riyadh, c'è spazio anche per quattro napoletani che, con il lavoro quotidiano e in silenzio, danno tutto per la maglia della propria città: bravi ragazzi! @nikitacontini #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com facebook
Il #Napoli torna a casa con la #Supercoppa: la festa dei giocatori a Capodichino con i tifosi x.com
