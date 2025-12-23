Napoli, vittoria che pesa: continuità, identità e quella Supercoppa che può cambiare una storia. Il Napoli manda un messaggio forte e chiaro: è una grande squadra, ma soprattutto è una grande società. La vittoria netta contro il Bologna, avversario che non troppo tempo fa aveva contribuito ad aprire una fase di incertezza e discussione, assume un significato che va ben oltre i tre punti. È una risposta di carattere, di qualità, di maturità. Un Napoli non sempre brillantissimo fisicamente, fino ad adesso, talvolta in debito di ossigeno, ma oggi capace di trovare varianti tattiche, lucidità nelle scelte e quella concretezza indispensabile per chi vuole stare stabilmente ai vertici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Supercoppa e Napoli: un binomio vincente

Leggi anche: Scuola e sport: un binomio vincente. Basta impegnarsi

Leggi anche: “Cento giorni del donatore“ . Avis e Porte, binomio vincente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli-Bologna 2-0, risultato e highlights della finale di Supercoppa Italiana: il Napoli ha vinto il trofeo - Il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana 2025. fanpage.it