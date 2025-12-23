Supercoppa e Napoli | un binomio vincente

Napoli, vittoria che pesa: continuità, identità e quella Supercoppa che può cambiare una storia. Il Napoli manda un messaggio forte e chiaro: è una grande squadra, ma soprattutto è una grande società. La vittoria netta contro il Bologna, avversario che non troppo tempo fa aveva contribuito ad aprire una fase di incertezza e discussione, assume un significato che va ben oltre i tre punti. È una risposta di carattere, di qualità, di maturità. Un Napoli non sempre brillantissimo fisicamente, fino ad adesso, talvolta in debito di ossigeno, ma oggi capace di trovare varianti tattiche, lucidità nelle scelte e quella concretezza indispensabile per chi vuole stare stabilmente ai vertici. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

