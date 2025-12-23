Supercoppa e Napoli | un binomio vincente

Napoli, vittoria che pesa: continuità, identità e quella Supercoppa che può cambiare una storia. Il Napoli manda un messaggio forte e chiaro: è una grande squadra, ma soprattutto è una grande società. La vittoria netta contro il Bologna, avversario che non troppo tempo fa aveva contribuito ad aprire una fase di incertezza e discussione, assume un significato che va ben oltre i tre punti. È una risposta di carattere, di qualità, di maturità. Un Napoli non sempre brillantissimo fisicamente, fino ad adesso, talvolta in debito di ossigeno, ma oggi capace di trovare varianti tattiche, lucidità nelle scelte e quella concretezza indispensabile per chi vuole stare stabilmente ai vertici.

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it

Supercoppa Italiana e Napoli: quante finali giocate e quanti trofei vinti dagli azzurri - Quante finali di Supercoppa Italiana ha giocato il Napoli e quanti trofei ha vinto? tag24.it

Spazio Napoli. . La Supercoppa Italiana è a Napoli Tantissimi tifosi si sono recati all'Official Store di Piazza San Domenico Maggiore per assistere al trofeo da vicino La Supercoppa resterà in esposizione fino al 4 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e - facebook.com facebook

La Supercoppa conquistata dal Napoli a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno dell’Official Store di Piazza San Domenico @sscnapoli x.com

