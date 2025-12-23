Supercoppa De Laurentiis | Pareggiato il 2-0 di Bologna ma questo vale una Coppa Avevate dubbi su Conte? Ho sbagliato pochi allenatori
Il presidente De Laurentiis commenta il pareggio contro il Bologna, sottolineando come la partita abbia un valore importante, paragonabile a una vittoria. Dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta, il club ha consolidato il risultato in casa. De Laurentiis risponde anche alle critiche su Conte, affermando di aver sbagliato pochi allenatori e di credere nel valore della squadra e della gestione tecnica.
Tempo di lettura: < 1 minuto " Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti, ma questa partita valeva una Coppa. Ora li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato così a Italia 1, il successo nella finale della Supercoppa italiana. "L'anno scorso avevamo solo il campionato e la Coppa Italia, ma con tanti infortuni. Quest'anno la stessa cosa, ma l'abbiamo affrontato con una rosa molto più larga – ha aggiunto -. Questo successo ci riempie di gioia e deve far gioire anche i tifosi. A loro dico sognate e nei sogni pensate 'forza Napoli'".
