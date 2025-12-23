Supercoppa De Laurentiis | Pareggiato il 2-0 di Bologna ma questo vale una Coppa Avevate dubbi su Conte? Ho sbagliato pochi allenatori

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente De Laurentiis commenta il pareggio contro il Bologna, sottolineando come la partita abbia un valore importante, paragonabile a una vittoria. Dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta, il club ha consolidato il risultato in casa. De Laurentiis risponde anche alle critiche su Conte, affermando di aver sbagliato pochi allenatori e di credere nel valore della squadra e della gestione tecnica.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti, ma questa partita valeva una Coppa. Ora li aspettiamo a Napoli per il gioco della verità”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato così a Italia 1, il successo nella finale della Supercoppa italiana. “L’anno scorso avevamo solo il campionato e la Coppa Italia, ma con tanti infortuni. Quest’anno la stessa cosa, ma l’abbiamo affrontato con una rosa molto più larga – ha aggiunto -. Questo successo ci riempie di gioia e deve far gioire anche i tifosi. A loro dico sognate e nei sogni pensate ‘forza Napoli'”. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

Leggi anche: De Laurentiis: «Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere. Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno»

Leggi anche: De Laurentiis gongola: «Era dai tempi di Maradona che non vincevamo così. Conte un maestro, avevate dubbi? Poi vi racconterò la vera storia del decimo posto»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

De Laurentiis: Abbiamo pareggiato i conti; Supercoppa: De Laurentiis 'pareggiato il 2-0 di Bologna, ma questo vale una Coppa'; Napoli-Bologna, gli azzurri vincono la Supercoppa: è il trionfo di De Laurentiis; Supercoppa: De Laurentiis pareggiato il 2-0 di Bologna, ma questo vale una Coppa.

supercoppa de laurentiis pareggiatoSupercoppa: De Laurentiis "pareggiato il 2-0 di Bologna, ma questo vale una Coppa" - 0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti, ma questa partita valeva una Coppa. msn.com

supercoppa de laurentiis pareggiatoMEDIASET - Supercoppa Italiana, Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Conte, è un maestro, i tifosi devono sognare, ci siamo divertiti" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria nella finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. napolimagazine.com

supercoppa de laurentiis pareggiatoNapoli-Bologna, Supercoppa agli azzurri: le dichiarazioni di De Laurentiis, Conte e Italiano - Si è conclusa con la vittoria del Napoli sul Bologna la Supercoppa Italiana 2025: le dichiarazioni dei due allenatori, Conte e Italiano. europacalcio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.