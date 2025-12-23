Supercoppa a Napoli…per la prima volta dopo Maradona
Il Napoli dimostra di essere una grande squadra ed una grande società. Vince, anzi stravince con il Bologna, proprio il Bologna che aveva in qualche modo determinato l’inizio della crisi, se così possiamo chiamarla. Un Napoli, forse un po in debito di ossigeno, ma che ha saputo trovare varianti tattiche, brillantezza e concretezza, anche se ieri avrebbe meritato un risultato più netto. Un Neres in più per il Napoli in Supercoppa. Il Supercoppa va in scena la miglior versione del brasiliano. Un’ira di Dio dietro le punte, leggermente decentrato, con il passaporto per poter svariare in tutto il fronte offensivo e creare scompiglio. 🔗 Leggi su Parlami.eu
