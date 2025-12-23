Supercoppa a Napoli dopo il tricolore…per la prima volta dopo Maradona

Il Napoli dimostra di essere una grande squadra ed una grande società. Vince, anzi stravince con il Bologna, proprio il Bologna che aveva in qualche modo determinato l’inizio della crisi, se così possiamo chiamarla. Un Napoli, forse un po in debito di ossigeno, ma che ha saputo trovare varianti tattiche, brillantezza e concretezza, anche se ieri avrebbe meritato un risultato più netto. Un Neres in più per il Napoli in Supercoppa. Il Supercoppa va in scena la miglior versione del brasiliano. Un’ira di Dio dietro le punte, leggermente decentrato, con il passaporto per poter svariare in tutto il fronte offensivo e creare scompiglio. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Supercoppa a Napoli dopo il tricolore…per la prima volta dopo Maradona Leggi anche: Supercoppa a Napoli…per la prima volta dopo Maradona Leggi anche: Champions League, Napoli-Qarabag: la prima volta al Maradona La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli-Bologna: 2-0, la Supercoppa è azzurra! Doppietta di un super Neres - Bologna, finale di Supercoppa Italiana 2025: diretta live su AreaNapoli. areanapoli.it

Napoli-Bologna 2-0, risultato e highlights della finale di Supercoppa Italiana: il Napoli ha vinto il trofeo - Il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana 2025. fanpage.it

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it

"081 ": nella Supercoppa conquistata dal Napoli a Riyadh, c'è spazio anche per quattro napoletani che, con il lavoro quotidiano e in silenzio, danno tutto per la maglia della propria città: bravi ragazzi! @nikitacontini #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com facebook

Il #Napoli torna a casa con la #Supercoppa: la festa dei giocatori a Capodichino con i tifosi x.com

