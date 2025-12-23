La Jesina conquista la sesta vittoria consecutiva in casa, consolidando il suo ruolo di squadra solida e determinata. La partita al

Sesta vittoria di fila casalinga. Numeri importanti in casa Jesina. La squadra di Puddu parla sul campo, soprattutto in quel Carotti diventato nelle ultime settimane un autentico fortino. Domenica i biancorossi hanno avuto la meglio, di misura, sul Fabriano Cerreto, nel derby (noni con Matelica e Urbania). "Tre punti belli come le altre cinque vittorie di fila casalinghe. Una vittoria meritata anche se l’avversario ci ha messo in difficoltà e nonostante un campo ai limiti della praticabilità - le parole di mister Puddu -. Vorremmo che si parlasse più di calcio quando si parla della Jesina, delle vittorie che abbiamo fatto ultimamente, dei gol fatti, perché facciamo tanti sacrifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Suona la sesta di fila al "Carotti": "Abbiamo fatto tanti sacrifici"

