Sul palco è tutta una fiaba Una rassegna per ragazzi

Il lupo delle fiabe che decide di scioperare per non essere sempre il cattivo di turno, una bizzarra zia con un armadio speciale e un grande classico riletto con tanta comicità. E poi favole che parlano dei sentimenti, un nuovo mondo tutto da costruire e un narratore distratto che prenderà storie di autori celebri per rileggerle in modo eccentrico. Sei appuntamenti, da qui a marzo, con la magia del teatro per i bambini e le famiglie, grazie a una delle rassegne classiche del territorio. Prenderà il via nel fine settimana a Lissone la rassegna di teatro per ragazzi “ Spettacolare “, arrivata alla 30esima edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

