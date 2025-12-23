Per il secondo anno consecutivo Antonella Clerici apparecchia la tavola delle feste. Oggi, martedì 23 dicembre, In prima serata, dalle 21:15 va in onda in diretta dagli studi Rai di via Mecenate a Milano La cena di Natale – La festa della cucina italiana. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in streaming su RaiPlay, dove rimarrà disponibile per la visione on demand. “Antonellina”, reduce dal successo di The Voice Senior e impegnata quotidianamente con È sempre mezzogiorno, è il volto simbolo della cucina in televisione e anima del progetto. Per questo tutti gli ospiti di serie A della serata non potevano rifiutare il suo invito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Su Rai 1 il 23 dicembre in prima serata Antonella Clerici insieme a ospiti nello spettacolo La cena di Natale celebra la cucina italiana

Leggi anche: Rai1, “Cena di Natale – La festa della cucina italiana” con Antonella Clerici il 23 dicembre in prima serata

Leggi anche: Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Natale con la Rai; ‘Cena di Natale’, Antonella Clerici su Rai 1 con Belen e ospiti da urlo: cosa vedremo stasera; Metti una sera a “Cena di Natale” con Antonella Clerici; Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana.

Stasera in tv (23 dicembre), Clerici festeggia su Rai 1 contro Io sono Farah - Il meglio della prima serata di martedì 23 dicembre: Checco Zalone in Sole a catinelle su Sky Cinema 1 sfida il talk È sempre CartaBianca e lo speciale d’attualità Tutto Trump su La7. libero.it