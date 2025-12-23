Su Rai 1 il 23 dicembre in prima serata Antonella Clerici insieme a ospiti nello spettacolo La cena di Natale celebra la cucina italiana
Per il secondo anno consecutivo Antonella Clerici apparecchia la tavola delle feste. Oggi, martedì 23 dicembre, In prima serata, dalle 21:15 va in onda in diretta dagli studi Rai di via Mecenate a Milano La cena di Natale – La festa della cucina italiana. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in streaming su RaiPlay, dove rimarrà disponibile per la visione on demand. “Antonellina”, reduce dal successo di The Voice Senior e impegnata quotidianamente con È sempre mezzogiorno, è il volto simbolo della cucina in televisione e anima del progetto. Per questo tutti gli ospiti di serie A della serata non potevano rifiutare il suo invito. 🔗 Leggi su Amica.it
Stasera in tv (23 dicembre), Clerici festeggia su Rai 1 contro Io sono Farah - Il meglio della prima serata di martedì 23 dicembre: Checco Zalone in Sole a catinelle su Sky Cinema 1 sfida il talk È sempre CartaBianca e lo speciale d’attualità Tutto Trump su La7. libero.it
Martedì 23 dicembre una serata speciale per celebrare la cucina italiana patrimonio dell'Unesco - Appuntamento speciale in prima serata con la Cena di Natale di Antonella Clerici martedì 23 dicembre tanti ospiti per festeggiare la nostra cucina ... gazzetta.it
La volta buona oggi in tv martedì 23 dicembre su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo - Il salotto di Caterina Balivo si prepara al Natale, con ospiti, dirette, collegamenti da luoghi simbo ... corrieredellumbria.it
