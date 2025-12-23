Su che canale vedere in tv Dubai-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Per seguire in tv la partita tra Dubai e Olimpia Milano dell’Eurolega 2025-2026, è possibile consultare i principali canali sportivi dedicati al basket europeo. La partita si svolge oggi, martedì 23 dicembre, nel diciottesimo turno del torneo. Di seguito, orario, programma e modalità di streaming disponibili per gli appassionati che desiderano seguire l’incontro in diretta.

Dopo la sconfitta contro i campioni in carica del Fenerbahce, l' Olimpia Milano torna in campo oggi, martedì 23 dicembre, per affrontare il diciottesimo turno dell' Eurolega 2025-2026. I meneghini troveranno sulla loro strada Dubai basketball, squadra alla prima esperienza nella massima competizione europea. Trasferta negli Emirati Arabi insidiosa per gli uomini di coach Poeta, costretti a vincere per non perdere la scia dei play-in. Milano, ora ferma all'undicesimo posto della classifica con 9 vittorie ed 8 sconfitte, deve necessariamente ritrovare il successo fuori dalle mura amiche, l'ultima volta fu infatti contro il Maccabi Tel Aviv un mese fa.

