Su 9 lavoratori due in nero e 7 irregolari

Un’operazione dei carabinieri ha coinvolto diversi esercizi e aree pubbliche, riscontrando violazioni delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Sono stati identificati due lavoratori in nero e sette irregolari, con sanzioni complessive superiori ai 140mila euro. L’intervento si inserisce in un’attenta attività di controllo sul rispetto delle normative, volta a garantire condizioni di lavoro e tutela della salute pubblica.

Blitz a tappeto dei carabinieri tra negozi, strade e stazioni. Due lavoratori in nero, altri sette irregolari, violazioni delle norme igienico-sanitarie e delle norme sulla sicurezza, sanzioni complessive che superano i 140mila euro. E ancora: controlli serrati lungo le principali strade e nei luoghi sensibili, che hanno portato alla denuncia di un uomo per ubriachezza molesta. È il risultato dell'operazione dei carabinieri della Compagnia di Gallarate nell'area compresa tra i grandi centri commerciali e il centro di Somma Lombardo in uno dei periodi più delicati dell'anno, quello dello shopping natalizio.

