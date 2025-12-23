Sturno prosegue la rassegna Armonie d’Inverno

A Sturno continua la rassegna “Armonie d’Inverno”, un calendario di eventi dedicato a tutte le età. L'iniziativa propone attività culturali e ricreative che valorizzano le tradizioni locali, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati di storia. Un’occasione per scoprire e vivere il patrimonio culturale della comunità in un contesto autentico e accessibile.

Prosegue a Sturno la rassegna “Armonie d’Inverno”, un ricco calendario di eventi pensato per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di storia e tradizioni popolari. Dopo l’appuntamento inaugurale, la manifestazione entra nel vivo con iniziative caratterizzate da luci, atmosfere suggestive e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Fiuggi, "Armonie d'inverno" Leggi anche: Aiar di Nadâl e Armonie d'Inverno domenica teatro con I Papu e la burocrazia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sturno, prosegue la rassegna “Armonie d’Inverno”. Armonie di scena con Michele Mirabella - La stagione culturale Armonie di Scena 2025 entra nel vivo: la rassegna prosegue con un appuntamento, domani alle ore 21. ilgiorno.it

