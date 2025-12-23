Stupro in Sardegna le motivazioni | Ciro Grillo e i suoi amici predatori violenti abusarono di una vittima fragile ma attendibile

Il collegio di Tempio Pausania ha depositato le motivazioni della sentenza riguardante il caso di stupro in Sardegna. Ciro Grillo e i suoi amici sono stati condannati a pene tra gli 8 e i 6 anni e mezzo, con motivazioni che evidenziano l’abuso di una ragazza fragile, sfruttando anche il suo stato di ubriachezza. La sentenza sottolinea che, nonostante la volontà non fosse completamente annullata, si configura comunque uno stupro.

Il collegio di Tempio Pausania ha depositato le motivazioni della sentenza con cui il figlio del fondatore del M5S e i suoi amici sono stati condannati a pene fra gli 8 e i 6 anni e mezzo: "Hanno approfittato dell'ubriachezza della ragazza, c'è stupro anche se la volontà non è completamente annullata". I fatti nel 2019. Stupro in Sardegna, le motivazioni: "Ciro Grillo e i suoi amici predatori violenti, abusarono di una vittima fragile ma attendibile" - Genova – La ragazza è "pienamente attendibile" e ha fornito un "racconto coeso e omogeneo", le cui saltuarie frammentarietà sono semplicemente addebitabili alla particolarità del fatto.

Grillo Jr e la condanna per stupro: “Gruppo brutale, si è approfittato delle fragilità della 18enne” - Le motivazioni dei giudici di Tempio Pausania sulla violenza per cui sono imputati il figlio del comico e tre amici genovesi: “La ragazza attendibile, da ... repubblica.it

Ciro Grillo e due suoi amici condannati a otto anni per stupro di gruppo. Sei anni al quarto imputato - Basta una breve camera di consiglio al tribunale di Tempio Pausania per condannare i quattro giovani della Genova ... ilgiornale.it

