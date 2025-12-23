Studi medici e ambulatori aperti a Natale Santo Stefano e weekend

Giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre sul territorio di Asl 3 si segnalano aperture straordinarie di studi medici. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l'ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità). Sanità, il piano per le feste; Asl3, studi medici e ambulatori aperti nel week end del 20 e 21 dicembre; Salute, studi medici e ambulatori aperti a Genova nel week end del 20-21 dicembre; Asl1, il 20 e 21 dicembre tornano gli ambulatori aperti dei medici di famiglia. Genova, studi medici e ambulatori aperti durante le feste - Il piano di Asl3, avviato con il ponte dell'Immacolata, continuerà a garantire l'assistenza di base, un servizio di urgenza odontoiatrica e un ambulatorio ...

Studi medici e ambulatori aperti a Natale, Santo Stefano e weekend - Prosegue anche a Natale, Santo Stefano e nel fine settimana l’iniziativa Asl 3 di aperture straordinarie di studi medici: luoghi e orari di apertura ... genovatoday.it

Asl3, studi medici straordinari e ambulatori aperti anche a Natale e Santo Stefano - Da giovedì 25 a domenica 28 dicembre ambulatori aperti in tutti i distretti, accesso diretto senza prenotazione. lavocedigenova.it

BUONE FESTE Gli studi medici You e la palestra Fisiogym augurano a tutti voi un sereno e felice Natale! - facebook.com facebook

