Studentato ai giardini Speyer aperto entro il 2027 | il bilancio di fine anno della Fondazione Flaminia

Il consiglio di indirizzo della Fondazione Flaminia ha approvato il bilancio di previsione per il 2026, confermando un risultato positivo. Tra i progetti in corso, spicca l’apertura dello studentato ai Giardini Speyer entro il 2027, un intervento che mira a rispondere alle esigenze di alloggio e formazione per gli studenti della zona. La Fondazione continua così il suo impegno nel contribuire allo sviluppo sociale e culturale del territorio.

Nei giorni scorsi si è tenuto il consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia. La seduta si è conclusa con l'approvazione del bilancio di previsione che anche per il 2026 è previsto in positivo (+ 8.128,37 euro). Nel corso della seduta, la presidente Mirella Falconi Mazzotti ha espresso.

Dallo studentato a Medicina. Il campus cresce, guarda al futuro e aumentano anche i posti letto; Fondazione Flaminia: nel 2026 si concluderà lo studentato di via Farini e si avranno 50 posti alloggio in più; Dallo studentato a Medicina Il campus cresce guarda al futuro e aumentano anche i posti letto.

