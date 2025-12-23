Striscione sull' albero di Natale al Municipio | Ora ci tolgono la casa

È comparso uno striscione sull'albero di Natale di piazza Muncipio, a Napoli. "Mo vene Natale - vi si legge - e me levano 'a casa e ce fanno 'o b&b". Si tratta di un'azione rivendicata dagli attivisti dello sportello per il Diritto all'abitare contro l'over tourism. L'affollamento del centro.

