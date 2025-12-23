Striscia di Gaza quando le festività sono circondate dal dolore Damiano Rizzi | La festa non cancella il trauma; può offrire al massimo un respiro breve una tregua emotiva se esiste un minimo di protezione

Nella Striscia di Gaza, durante le festività, si vivono momenti segnati dalla sofferenza e dal dolore. Nonostante le occasionali tregue, la violenza, la mancanza di cibo e le condizioni difficili persistono, rendendo difficile trovare un vero sollievo. Damiano Rizzi sottolinea come le festività possano offrire solo un breve respiro, senza cancellare il trauma quotidiano di chi vive in questa regione.

La carestia nella Striscia di Gaza è terminata, ma c’è ancora molto da fare: “100mila bambini saranno malnutriti fino al 2026” - Nessuna area della Striscia è attualmente classificata come carestia a seguito del cessate il fuoco di ottobre. notizie.com

Pizzaballa di ritorno dalla Striscia: “Gaza vuole tornare a vivere, c’è bisogno di normalità” - Il Patriarca latino di Gerusalemme torna dalla Striscia: "Le persone stanno emergendo dalla modalità di sopravvivenza" ... ilfattoquotidiano.it

Gaza, Israele espelle Save the Children dalla Striscia: con i nuovi criteri ecco tutte le ONG a rischio x.com

Tg3. . Israele impone nuove regole per la registrazione delle #Ong che avranno accesso alla Striscia di #Gaza a partire dal primo gennaio 2026 e questo rischia di tenere molti operatori umanitari fuori dai valichi. È il timore anche di Medici senza Frontiere, a c - facebook.com facebook

