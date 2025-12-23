Striscia di Gaza quando le festività sono circondate dal dolore Damiano Rizzi | La festa non cancella il trauma; può offrire al massimo un respiro breve una tregua emotiva se esiste un minimo di protezione

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Striscia di Gaza, durante le festività, si vivono momenti segnati dalla sofferenza e dal dolore. Nonostante le occasionali tregue, la violenza, la mancanza di cibo e le condizioni difficili persistono, rendendo difficile trovare un vero sollievo. Damiano Rizzi sottolinea come le festività possano offrire solo un breve respiro, senza cancellare il trauma quotidiano di chi vive in questa regione.

Mentre Hamas e Israele continuano ad accusarsi a vicenda di violare il cessate il fuoco, nella Striscia di Gaza si continua a morire per la violenza, la fame, il freddo. Cosa significa per i bambini? Lo abbiamo chiesto al presidente della Fondazione Soleterre da poco rientrato dalla Palestina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Striscia di Gaza, quando le festività sono circondate dal dolore. Damiano Rizzi: «La festa non cancella il trauma; può offrire, al massimo, un respiro breve, una tregua emotiva, se esiste un minimo di protezione»

