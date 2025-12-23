stranger things 5 ross duffer rivela la durata dei prossimi episodi

Ross Duffer ha comunicato la durata dei nuovi episodi di Stranger Things 5, attesi su Netflix nei prossimi giorni. La notizia fornisce indicazioni utili per i fan che attendono il conclusivo capitolo della serie, offrendo una panoramica più chiara sulla lunghezza complessiva degli ultimi episodi prima della loro uscita.

Ross Duffer annuncia la durata degli ultimi episodi di Stranger Things che arriveranno su Netflix nei prossimi giorni. Mancano pochi giorni all’arrivo del Volume 2 dell’ultima stagione di Stranger Things. Dopo le prime anticipazioni, Ross Duffer annuncia, attraverso il profilo Instagram, la durata dei prossimi episodi che usciranno il 26 dicembre alle 2:00 del mattino. . 🔗 Leggi su 2anews.it

