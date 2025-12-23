Strage di Natale 1984 | boss di camorra indagato dai pm di Firenze La bomba sul rapido 904 uccise 16 persone

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strage del treno rapido 904, due giorni prima del Natale 1984: nuova inchiesta della Procura di Firenze. I magistrati, nel 2023, hanno iscritto nel registro degli indagati Raffaele Stolder, 67 anni, ex capo dell'omonimo clan camorristico, oggi estinto, vicino alla famiglia Giuliano di Forcella. La notizia è ripotata oggi, 23 dicembre 2025, da "La Nazione" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

