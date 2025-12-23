Strage di Natale 1984 | boss di camorra indagato dai pm di Firenze La bomba sul rapido 904 uccise 16 persone
Strage del treno rapido 904, due giorni prima del Natale 1984: nuova inchiesta della Procura di Firenze. I magistrati, nel 2023, hanno iscritto nel registro degli indagati Raffaele Stolder, 67 anni, ex capo dell'omonimo clan camorristico, oggi estinto, vicino alla famiglia Giuliano di Forcella. La notizia è ripotata oggi, 23 dicembre 2025, da "La Nazione" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: La strage di Natale, rispunta la camorra nel Rapido 904: indagini sul capo clan
Leggi anche: Strage del Rapido 904, torna la pista della camorra: indagato Stolder
Rapido 904. La strage (dimenticata) di Natale; La strage di Natale, rispunta la camorra nel Rapido 904: indagini sul capo clan; Strage del Rapido 904, l’inchiesta. Spunta di nuovo la camorra. Indagato il capo clan Stolder; Nero su Bianco: la strage del Rapido 904. Dialogo con Rosaria Manzo.
Strage del Rapido 904, indagato un boss di camorra dai pm di Firenze - Il boss di camorra Raffaele Stolder, 67 anni, risulta iscritto dalla procura di Firenze nel registro degli indagati per la strage del Rapido 904, il treno Napoli- msn.com
Rapido 904. La strage (dimenticata) di Natale - C’è una strage spesso dimenticata tra quelle che hanno insanguinato l’Italia dal 1969 (Piazza Fontana) ed è quella del Rapido 904, ribattezzata la strage di Natale. articolo21.org
Strage del Rapido 904, indagato il boss Stolder dai pm di Firenze - L’attentato, che causò 16 morti e 267 feriti, rappresenta uno dei capitoli più bui della storia del terrorismo interno italiano ... ilroma.net
23 dicembre 1984 Alle 19.08 a San Benedetto Val di Sambro esplode una bomba sul treno Rapido 904 Napoli-Milano: la strage di Natale x.com
Sono passati 41 anni da quella che viene ricordata come la “strage di Natale” del Rapido 904, un atto terroristico che ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana. Ripercorrendo quanto successo, l’attentato ebbe luogo il 23 dicembre 1984. Un giorno n - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.