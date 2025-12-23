Nel giorno del 41esimo anniversario della strage del rapido 904, 16 morti e 267 feriti per una bomba scoppiata in un treno partito da Napoli e diretto a Milano, da Firenze arriva la notizia di un nuovo indagato. È il boss di Napoli Raffaele Stolder, 67 anni, esponente di un clan di Camorra omonimo e all’epoca alleato coi Giuliano di Forcella. Nomi storici di una camorra che non esiste più, soppiantata da altre cosche e altre dinamiche. Erano gli anni ’80 e la sorella di Raffaele, Amalia Stolder, sposò Carmine ‘o Lione’ Giuliano, quello delle foto con Diego Armando Maradona. La procura di Firenze ha iscritto Raffaele Stolder nel registro degli indagati sin dal 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage del Rapido 904, un altro boss indagato a Firenze. Alcuni atti dell’indagine accessibili su internet

Leggi anche: Strage di Natale 1984: boss di camorra indagato dai pm di Firenze. La bomba sul rapido 904 uccise 16 persone

Leggi anche: Strage del Rapido 904, torna la pista della camorra: indagato Stolder

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rapido 904. La strage (dimenticata) di Natale; 41 anni fa la strage del Rapido 904; 41° anniversario dell'attentato al rapido 904 Napoli-Milano, domani la commemorazione a San Benedetto Val di Sambro; Una «figurina della memoria» per ricordare la strage del Rapido 904.

Strage del Rapido 904, indagato un ex boss della camorra - Sono passati 41 anni dall’attentato al Rapido 904 in cui morirono 16 persone e 267 sono rimaste ferite. internapoli.it