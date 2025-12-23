Strade un milione nel bilancio per la manutenzione

23 dic 2025

La giunta Ponzanelli ha annunciato un investimento di un milione di euro nel bilancio 2025, destinato alla manutenzione delle strade di Sarzana. Questa somma mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali, garantendo una rete più affidabile per cittadini e lavoratori. L’intervento si inserisce nel piano di interventi programmati per il miglioramento del patrimonio pubblico e la tutela della mobilità locale.

Sarzana, 23 dicembre 2025 – Ammonta a 1 milione di euro lo stanziamento che il prossimo anno la giunta Ponzanelli ha previsto di destinare alla manutenzione delle infrastrutture stradali. È ancora troppo presto per sapere quali saranno le vie cittadine interessate dalle operazioni di asfaltatura, ma il Comune di Sarzana è pronto ad accendere un mutuo per andare a risolvere una delle maggiori criticità della città, quella delle strade groviera. Se infatti sono al momento in corso le operazioni di asfaltatura di via San Francesco, già comprese nell’investimento di 250 mila euro per l’annualità in corso, il prossimo anno i fondi riservati al piano asfalti dovrebbero addirittura quadruplicare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

