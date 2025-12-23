Storie in cantiere | performance teatrale
Domenica 28 dicembre 2025, alle 11:00, nella nuova piazza dell’ex Santa Marta a Catania, si terrà “Storie in cantiere”, la performance conclusiva del laboratorio teatrale promosso da Officine Culturali, sotto la guida di Angelo D’Agosta. Un’occasione per scoprire il risultato di un percorso dedicato alla creazione teatrale, in uno spazio pubblico che valorizza la cultura e l’arte locale.
Domenica 28 dicembre 2025, alle ore 11:00, nella nuova piazza dell’area dell’ex Santa Marta (Via Gesualdo Clemente, Catania) andrà in scena “Storie in cantiere”, la performance finale del laboratorio teatrale a cura di Officine Culturali, guidato dall’attore e regista Angelo D’Agosta, con la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: E tu che donna sei? Performance teatrale
Leggi anche: Horcynus orca, un viaggio teatrale in una performance musicale
Storie in cantiere: performance teatrale a Catania; Storie in cantiere; Il carcere di Foggia diventa teatro con “Il coraggio di sognare”. Voci, emozioni e futuro possibile dietro le sbarre; Natale a Catania 2025.
Storie in cantiere: performance teatrale - Domenica 28 dicembre 2025, alle ore 11:00, nella nuova piazza dell’area dell’ex Santa Marta (Via Gesualdo Clemente, Catania) andrà in scena “Storie in cantiere”, la performance finale del laboratorio ... cataniatoday.it
PALINSESTO 2026 JACKLEONEMAX | Un Anno di Storie, Battaglie e Ritorni Leggendari
Performance teatrale “Storie in cantiere” il 28 dicembre 2025 a Catania. Storie, memoria e creatività dal quartiere Antico Corso. #StorieInCantiere #OfficineCulturali #TeatroCatania #AnticoCorso #PerformanceTeatrale - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.