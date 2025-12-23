Storico trionfo del Napoli | Supercoppa Italiana 2025 alzata con un netto 2-0 sul Bologna

Il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana 2025, battendo 2-0 il Bologna nella finale disputata a Riyadh. La vittoria rappresenta il terzo successo nella storia del club in questa competizione. La partita si è svolta lunedì 22 dicembre 2025, confermando la posizione dei partenopei come una delle squadre più competitive del calcio italiano.

Il Napoli si è laureato campione della Supercoppa Italiana 2025 nella finale disputata ieri, lunedì 22 dicembre 2025, a Riyadh in Arabia Saudita, imponendosi con un perentorio 2-0 sul Bologna e conquistando il trofeo per la terza volta nella sua storia. La partita, giocata al King Saud University Stadium, ha visto gli azzurri dominare fin

