Stop alle nozze di Sgarbi prima la visita psichiatrica E lui | Ero solo depresso Poi la stoccata alla figlia 

A marzo sarà resa nota la prima relazione sullo stato di salute mentale di Vittorio Sgarbi, richiesta dal tribunale di Milano. Il medico specialista Lili Romeo valuterà se Sgarbi sia in condizione di gestire le proprie decisioni personali e patrimoniali, dopo che lui stesso ha dichiarato di essere stato solo depresso. La procedura si inserisce nel contesto di un procedimento che ha anche coinvolto questioni legate alle nozze dell’artista.

Arriverà a marzo la prima relazione sullo stato di salute mentale di Vittorio Sgarbi, che il medico specialista Lili Romeo dovrà redigere su disposizione del tribunale di Milano per verificare se sia in grado di prendere decisioni a livello «personale e patrimoniale». Detto fuori dai denti, se il critico d’arte sia capace di scegliere senza farsi influenzare come disporre del proprio patrimonio e chi sposare. È questo il primo punto fisso della causa che da settimane ha messo uno contro l’altro l’ex sottosegretario alla Cultura e la figlia Evelina. La decisione non è stata ben accolta dallo stesso Sgarbi, che non ha rinunciato a una stoccata proprio alla sua erede. 🔗 Leggi su Open.online

