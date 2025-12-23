Stop alla dismissione delle edicole e sì alla riconversione | pieno sostegno alla proposta dallo Snag Confcommercio

23 dic 2025

Totale disponibilità dello Snag Confcommercio alla riconversione delle edicole destinate alla dismissione trasformandole in Infopoint. Lo fa sapere la sezione provinciale dell’associazione di categoria costituitasi ufficialmente l’11 dicembre e guidata da Pierluigi Ruzzi dando quindi pieno. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

