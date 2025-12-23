Stig Blomqvist | il più spettacolare

Dopo una breve parentesi con il Team Talbot, Blomqvist viene chiamato a sostenere un test decisivo con Audi. È un momento cruciale: la casa di Ingolstadt sta cercando piloti in grado di sfruttare appieno il potenziale della trazione integrale, una soluzione tecnica allora rivoluzionaria e complessa da interpretare. Stig Lennart Blomqvist, nato a Örebro il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Stig Blomqvist - Bjorn Cederberg Rallye Sanremo 1984 Audi Sport Quattro S1 - facebook.com facebook