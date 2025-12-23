Steward sfruttati a San Siro e l' inchiesta sui subappalti la disperazione degli ultimi | Digiunavo per i miei quattro figli
Un’indagine mette in luce le condizioni di alcuni steward impiegati a San Siro, sfruttati attraverso subappalti. La testimonianza di una donna rivela la difficile situazione di chi, per mantenere la famiglia, si trova a dover ricorrere all’aiuto dei propri figli, pur lavorando in condizioni precarie. Una realtà che evidenzia le sfide di lavoratori e famiglie in cerca di dignità e condizioni di lavoro più giuste.
Milano, 23 dicembre 2025 – Per riuscire a pagare l’affitto e le bollette, pur dividendosi fra tre società diverse, una lavoratrice è costretta e “ricorrere all’aiuto economico dei miei due figli”. Ore sempre in piedi fino a quando, prestando servizio lo scorso 7 luglio come steward durante un concerto allo stadio di San Siro, la donna si è infortunata, subendo “uno strappo muscolare” con conseguente interruzione del lavoro. “L’infortunio mi ha causato tanti disagi – ha spiegato – come per esempio il dovermi sottoporre a massoterapia a mie spese”. Un altro vigilante, con quattro figli da mantenere in Senegal, si è sfogato per lo stipendio “di 550 euro ” percepito in media ogni mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
