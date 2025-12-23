Steven Knight ci ha raccontato come sarà A Thousand Blows 2

Steven Knight ha condiviso alcuni dettagli sulla seconda stagione di A Thousand Blows. Ambientata nella Gran Bretagna vittoriana, la serie mantiene l’atmosfera cruda e realistica, mostrando i protagonisti alle prese con le conseguenze delle loro azioni. La narrazione prosegue con toni sobri e realistici, offrendo uno sguardo approfondito sulla vita difficile dei personaggi in un contesto storico segnato da violenza e oppressione.

La seconda stagione di A Thousand Blows, in linea con l'atmosfera cruda e violenta della Gran Bretagna vittoriana, si apre con i protagonisti in ginocchio, schiacciati dal peso delle conseguenze. È trascorso un anno dal finale di A Thousand Blows che aveva lasciato Hezekiah ( Malachi Kirby ) devastato: da un lato per il trauma dovuto alla morte accidentale di Buster Williams ( Nathan Hubble ), dall'altro per il tradimento di Mary ( Erin Doherty ). Anche Henry "Sugar" Goodson ( Stephen Graham ) è un uomo spezzato, perseguitato dal ricordo di avere ridotto il fratello Treacle ( James Nelson-Joyce ) a una maschera irriconoscibile di lividi.

