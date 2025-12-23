Stellantis | a novembre -2,7% auto vendute

A novembre, Stellantis ha registrato una diminuzione del 2,7% nelle vendite di auto in Europa Occidentale, che include Unione Europea, Regno Unito e Paesi EFTA, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La variazione riflette le dinamiche di mercato e le sfide del settore automobilistico in questa regione, offrendo un quadro aggiornato sulla performance del gruppo nel contesto attuale.

