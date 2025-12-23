Stellantis | a novembre -2,7% auto vendute
A novembre, Stellantis ha registrato una diminuzione del 2,7% nelle vendite di auto in Europa Occidentale, che include Unione Europea, Regno Unito e Paesi EFTA, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La variazione riflette le dinamiche di mercato e le sfide del settore automobilistico in questa regione, offrendo un quadro aggiornato sulla performance del gruppo nel contesto attuale.
Milano, 23 dic. (LaPresse) – Nel mese di novembre, Stellantis registra -2,7% di auto vendute nell’Europa Occidentale (Unione europea, Regno Unito e Paesi Efta) rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono i dati diffusi da Acea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
