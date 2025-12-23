stella maris chiama a raccolta gli artisti a sostegno del nuovo ospedale della fondazione

Pisa, 19 dicembre 2025 - Mentre procedono a ritmo serrato, come da cronoprogramma, i lavori per la costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi della Stella Maris, dall’IRCCS del Calambrone parte una “chiamata a raccolta”, per invitare tutti gli artisti che lo vorranno a sostenere il nuovo ospedale aderendo alla campagna #IOCISONO. La campagna. Il progetto è aperto a tutti gli artisti della musica che hanno voglia di lasciare una loro nota, un frammento del loro grande talento, in quella che sarà la nuova realtà di ricerca e cura per tanti bambini e ragazzi con situazioni di fragilità neuropsichiatrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

