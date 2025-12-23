Stanziati i fondi per ricostruire la biblioteca della Pestalozzi Valenti | Grande sinergia tra istituzioni

"Sento il dovere di esprimere una profonda gratitudine nei confronti del Senatore Salvo Pogliese. Il suo intervento diretto e la determinazione nel portare la questione della biblioteca Pestalozzi sui tavoli del Governo nazionale sono stati decisivi. Grazie al suo impegno, siamo riusciti ad. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

