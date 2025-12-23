Stankovic torna in panchina | allenerà un altro ex interista
Inter News 24 Dejan Stankovic torna ufficialmente su una panchina. Sarà alla guida di una squadra nella quale milita già un’altra vecchia conoscenza interista. La Stella Rossa riabbraccia uno dei suoi figli prediletti. Dejan Stankovic, l’ex centrocampista serbo protagonista dello storico Triplete nerazzurro, è ufficialmente il nuovo allenatore della compagine di Belgrado. Dopo aver rassegnato le dimissioni dallo Spartak Mosca lo scorso novembre, “Deki” ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al 2028. QUI LE ULTIME NOTIZIE SULL’INTER Per il tecnico serbo, noto per il suo carisma e la sua grande tempra agonistica, si tratta di un ritorno a casa: ha già guidato i serbi tra il 2019 e il 2022, vincendo cinque titoli nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
