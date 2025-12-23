Inter News 24 Stankovic si presenta alla Stella Rossa e ritrova Arnautovic: «Lui un mio compagno all’Inter, si divertiva più di.». Le sue parole. Dejan Stankovic, tornato a guidare la Stella Rossa a stagione in corso, ha riabbracciato in squadra una vecchia conoscenza dei tempi dell’ Inter: Marko Arnautovic. Il tecnico serbo ha speso parole al miele per l’attaccante austriaco, ricordando con un pizzico di ironia i trascorsi comuni in nerazzurro, quando il giocatore era noto più per l’esuberanza che per il minutaggio. Pur ammettendo che l’ex punta del Bologna non ha ancora raggiunto la piena forma fisica, l’allenatore ha sottolineato come il suo talento e il suo carisma siano imprescindibili per le ambizioni del club di Belgrado. 🔗 Leggi su Internews24.com

