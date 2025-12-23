Stangata dell' Antitrust da 255 milioni contro Ryanair | cosa è successo

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Ryanair una sanzione di 255,7 milioni di euro, accusandola di aver abusato della sua posizione dominante per circa due anni, dal 2023 al 2025. La decisione si basa su presunti comportamenti anticoncorrenziali che avrebbero influenzato il mercato e i consumatori italiani. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa vicenda.

Abuso di posizione dominante per circa due anni, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025: è questa l'accusa dell' Antitrust nei confronti della compagnia irlandese low-cost, Ryanair, alla quale è stata comminata una sanzione di 255,7 milioni di euro. Lo riporta un comunicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) che ha riassunto cosa è stato deciso al termine di un'articolata istruttoria. Le accuse a Ryanair. L'Antitrust ha accertato che " Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile eo economicamente o tecnicamente oneroso l'acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

