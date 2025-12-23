Stangata dell’Antitrust a Ryanair 255 milioni di multa per posizione dominante Gasparri | Bene così

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Ryanair Dac, in solido con la controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di 255.761.692 euro per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025. Lo riferisce l’Antitrust in una nota, nella quale si spiega che “Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, daper l’Italia, quale input per le agenzie di viaggio, online (Ota) e fisiche”. I motivi della decisione. La posizione dominante deriva, oltre che da quote di mercato significative (38-40% dei passeggeri trasportati nell’insieme di rotte daper l’Italia) e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

