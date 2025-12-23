Stadio Roma consegnato progetto di fattibilità Gualtieri | Passaggio decisivo
Il progetto di fattibilità del nuovo stadio della Roma è stato consegnato, segnando un passaggio importante nel percorso di realizzazione. La consegna ufficiale da parte dell’AS Roma rappresenta un passo fondamentale per avvicinare il progetto alla fase concreta, in attesa di sviluppi futuri e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un'infrastruttura attesa da anni.
(Adnkronos) – “La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell’As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni”. È quanto afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in relazione all’iter per la costruzione dello stadio della società gialloa. “È un atto formale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
